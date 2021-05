Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in convorbirea telefonica avuta recent cu premierul Florin Citu au stabilit ca astazi, 17 mai, vor decide data si locul in care va avea loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ciolacu a precizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cîțu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu opoziția și de a prezenta PNRR în Parlamentul României. Ciolacu a mai spus ca urmeaza sa se întâlneasca saptamâna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca vizita premierului și a miniștrilor la Bruxelles a fost eșec iar Planul National de Redresare si Rezilienta este "departe de a fi gata". Ciolacu spune ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca minte cand spune ca, din informatiile lui, doar Portugalia a depus pana acum Planul National de Redresare si Rezilienta la Bruxelles. Liderul social-democrat susține ca si Italia a depus marți planul sau, pe care l-a prezentat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca va propune colegilor din partid declansarea unei greve parlamentare, daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament. "Daca nu vor veni cu Planul National de Redresare si Rezilienta sa-l prezinte…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul Franței in Romania. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul