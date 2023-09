Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca adaosurile pentru unele alimente de baza vor fi plafonate pana la sfarsitul anului. Nivelul TVA pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%. „La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma joi ca premierul Marcel Ciolacu "a dat liber sa nu se mai respecte prevederile legii responsabilitatii fiscal-bugetare privind salariile de stat", printr-o ordonanța adoptata saptamana trecuta de Guvern, conform Agerpres."Continua cresterile de cheltuieli la…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit joi, in ședința de Guvern, despre efectul Ordonanței de Urgența privind plafonarea prețurilor pentru alimentele de baza. In acest context, el l-a felicitat pe ministrul Agriculturii.„Toata lumea vede ca exista o scadere semnificativa la anumite produse fața de tarifele…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca un proiect aflat in prima lectura se refera la accelerarea absorbtiei de fonduri europene din exercitiul financiar 2021 – 2027. “Alt proiect important vine de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, este azi in prima…

- Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare sunt limitate, incepand de marti, 1 august, pentru o perioada de 3 luni. Ordonanta de urgenta privind stoparea cresterii preturilor la alimentele de baza a fost aprobata de Guvern la 30 iunie 2023.

- Pe 1 august intra in vigoare plafonarea adaosului comercial in cazul mai multor alimente de baza. Economiștii avertizeaza ca ne-am putea lovi de penurie, așa cum s-a intamplat in alte țari care au adoptat astfel de masuri.Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la…

- VIDEO: Guvernul a aprobat OUG pentru plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Lista produselor vizate Ordonanța de Urgența pentru plafonarea adaosului comercial la o serie de produse alimentare de baza, a fost aprobata de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Legat de colaborarea…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede limitarea pentru o perioada de 3 luni a adaosului comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza, au declarat surse guvernamentale pentru…