- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri seara, dupa acuzațiile premierului Ludovic Orban cu privire la neconstituționalitatea hotararii adoptate miercuri de Parlament cu privire la starea de alerta.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca, in opinia sa, parlamentul nu avea atributii constitutionale si legale pentru a face modificari la hotararea de guvern privind starea de alerta. "Consider ca Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la Hotararea…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la acuzatiile lansate de Ludovic Orban cu privire la neconstitutionalitatea hotararii adoptate miercuri de parlament cu privire la starea de alerta."Ești de 6 luni la guvernare! Inca n-ai ințeles ca minciuna are picioare scurte, Ludovic?…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca, in cazul in care premierul Ludovic Orban nu va informa Parlamentul cu privire la masurile luate in criza creata de coronavirus, va sesiza Curtea Constitutionala, deoarece este vorba "de abuz in serviciu", transmite Agerpres.

- Presedintele interimar al PSD a declarat ca a pus la punct un plan, alaturi de Pro Romania si ALDE. In cursul zilei de marti, Marcel Ciolacu anuntase pe Facebook faptul ca a avut o videoconferinta cu presedintii tuturor partidelor importante, in afara de Ludovic Orban, care a transmis ca este conditionat…

- Marcel Ciolacu a spus la B1 Tv ca demisia lui Victor Costache din functia de ministru al Sanatatii poate fi considerata "iresponsabila" in mijlocul crizei."Se vede ca a fost o demisie nepregatita. Nu te joci cu demisia in astfel de cazuri. Trebuia decis un inlocuitor rapid, au gasit in…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde premierului interimar, Ludovic Orban, cel care ceruse partidelor politice sa vina la consultari pentru a stabili data alegerilor locale. Ciolacu arata ca, in acest moment, discuțiile intre partide ar trebui sa vizeze masurile pentru lupta…