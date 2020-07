Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca este prematur sa se discute despre o eventuala amanare a datei alegerilor locale, chiar daca in ultimele 48 de ore s-au confirmat peste o mie de cazuri de COVID-19 zilnic, la nivel national. ‘Deocamdata, nu am aceasta intentie. Preocuparea…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca o decizie privind organizarea sau amanarea alegerilor locale nu tine exclusiv de Executiv sau de PNL, insa sustine ca Guvernul este pregatit „de orice masura” pentru a apara sanatatea publica, scrie News.roIntrebat daca se impune amanarea alegerilor locale in situatia…

- "AMINAȚI ALEGERILE! Vreți sa tratam cu seriozitate aceasta criza sanitara? Nu exista decit o varianta: aminați alegerile! Și Localele, si Parlamentarele! In Romania, in an electoral, nu se poate discuta rational pe frontul politic, guvernul, oricare ar fi el, se comporta populist si ia decizii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta miercuri sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale. Judecatorii vor trebui sa decida cine va stabili data alegerilor locale: Guvernul (PNL) prin Ordonanța sau Parlamentul (PSD) prin lege.Citește…