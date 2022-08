Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Executivul ar trebui sa stopeze compensarea preturilor la energie. Potrivit sefului PSD, Ministerul Energiei si ANRE trebuie sa vina cu alte solutii, nu se poate continua pe o perioada lunga pe varianta OUG prin care Guvernul a compensat preturile.

- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut, marti, „un ultim apel” catre colegii din Coalitia de guvernare sa inteleaga ca „Romania trebuie sa aiba un cadru fiscal modern si european”. „Fac un ultim apel catre colegii mei din Coalitie, inainte de reuniunea de maine, sa inteleaga necesitatea ca Romania…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult, informeaza Agerpres. ”Cred ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”. „Castigul cel mai mare al actualei coalitii este ca functioneaza…

- ”Este opinia dansului, cum si noi avem o opinie. Credem ca Romania, in viitor, nu maine, in urmatoarele luni.. sa facem un pas catre tarile dezvboltate”, a spus el, despre afirmatia premierului ca sustine in continuare cota unica. Liderul PSD a aratat ca o astfel de discutie era necesara pentru ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat luni, la sediul PSD, ca sunt mai multe masuri fiscale pe care va trebui sa le ia coalitia, pe care si sa le prezinte pana la 1 iunie. Codul Fiscal trebuie modificat cu sanse luni inainte, pentru ca viitorul buget de stat sa il construim pe noile masuri, a mai…

- Despre scheme de compensare pentru pensii si salarii, despre care a vorbit presedintele Klauas Iohannis, Marcel Ciolacu a aratat ca ”avem un pachet, Sprijin pentru Romania in implementare si cautam sa venim cu noi masuri in perioada urmatoare”. Liderul PSD a precizat ca se analizeaza toate cifrele in…