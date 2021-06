Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD anunța ca moțiunea de cenzura are șanse de reușita Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Timișoara, ca moțiunea de cenzura împotriva cabinetului Cîțu are șanse de reușita și ca, în…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat marti faptul ca social-democratii vor depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Citu, pe care au anuntat-o si vor face tot ce depinde de ei ca sa treaca la vot, sustinand ca partidul pe care-l conduce este in acest moment pregatit sa preia guvernarea.…

- PSD a redactat textul moțiunii de cenzura care urmeaza sa fie depus saptamâna viitoare în Parlament. Titlul motiunii este "România esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Cîtu". Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca daca Guvernul Cîțu pica,…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, intr-o emisiune televizata, ca PSD va inainta o motiune de cenzura la adresa Guvernului dupa ce PNRR va fi depus la Comisia Europeana, pentru a nu fi acuzat ca ...

- Simion a admis ca partidul sau nu susține actualul Guvern, insa s-a declarat deranjat de ”afirmațiile care nu sunt adevarate.””Aceste negocieri nu au avut loc niciodata, nici discutii intre PSD si AUR legate de motiunea de cenzura. In primul rand, suntem foarte deranjati ca se fac afirmatii in spatiu…