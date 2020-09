Ciolacu despre rezultatul votului la moţiunea de cenzură: S-au limpezit apele; nu mai există gri în partid Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca motiunea de cenzura care a fost supusa votului in aceasta saptamana in Parlament a condus la "limpezirea apelor in partid". El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Botosani, ca, in urma votului, "nu mai exista gri in partid", ci doar "alb si negru". "In acest moment s-au limpezit apele. Nu mai exista gri in partid. Exista alb si negru. Cei care au votat motiunea de cenzura si au fost prezenti sa voteze motiunea de cenzura si cei care nu. Cine nu s-a prezentat din partea PSD a fost exclus din partid", a afirmat Ciolacu. Liderul social-democrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

