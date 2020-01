Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca motiunea de cenzura care este semnata, in prezent, de parlamentari PSD si UDMR va trece. "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca a vazut raportul AEP și al Curții de Conturi, prin care s-au constatat nereguli majore la cheltuielile din ultimele campanii electorale, conduse de Liviu Dragnea și Viorica Dancila. Ciolacu a spus ca oamenii care au facut ”tampenii” trebuie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a reacționat, joi, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe alegerea primarilor în doua tururi de scrutin. Ciolacu a declara ca PSD împreuna cu UDMR vor depune moțiune de cenzura.Președintele interimar al PSD a dat asigurari…

- PLUS Gorj solicita un nou control la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Aceștia au cerut Curții de Conturi sa efectueze un control in luna martie la unitatea medical și au primit și confirmare ca acesta se va realiza. „In data de 31 octombrie 2019, ne-am asumat, in baza informațiilor aparute…

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara, in ancheta fiind vizati si trei parlamentari de la PSD. Presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a confirmat ca procurorii DNA au calcat in sediile PSD.

- Presedintele-director general al TVR audiat in Comisia pt. cultura a C. Dep Doina Gradea, președintele - director general al SRTv, la Comisia de cultura a Camerei Deputatilor. Foto: Arhiva. Presedintele-director general al Televiziunii Publice, Doina Gradea, a fost audiata de membrii Comisiei…

- Doina Gradea, presedinte – director general al Societatii Romane de Televiziune va fi audiata miercuri in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa de la Camera Deputaților, din Parlamentul Romaniei, pentru a explica ”abaterile” și ”abuzul”, arata autoritatea legiuitoare.Deputații…