Ciolacu, despre motivul întâlnirii de urgență de la Bârlad. Ce i-au transmis greii PSD Potrivit surselor Antenei 3, lui Marcel Ciolacu , liderul intermiar al social-democraților, i s-ar fi cerut sa se retraga. In ultimele saptamani a mocnit o tensiune in randul social-democraților, acesta fiind chiar motivul adunarii. Antena 3 a precizat ca liderii din regiunea Moldovei sunt nemulțumiți și i-ar fi spus lui Ciolacu sa faca un pas in spate, iar alt lider sa vina la carma partidului. Responsabilul cu intalnirea de langa Barlad este Dumitru Buzatu, iar acesta i-ar fi spus actualului lider PSD ca membrii simpli nu se simt reprezentanți de Marcel Ciolacu in calitate de președinte, iar… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

