Ciolacu: Biroul Permanent va decide cu privire la caracterul Congresului PSD - extraordinar sau ordinar

- Gabriel Oprea a fost vicepreședinte doar pana la Turul 2! Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. ”Sunt multe…

- Biroul Permanent provizoriu al PSD se reuneste luni pentru a discuta organizarea Congresului din februarie, strategia politica viitoare si acordurile incheiate cu sindicatele in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. "Sunt multe lucruri de facut, e un timp foarte scurt, am un…

- Prima ședința oficiala a CEx al PSD dupa demisia Vioricai Dancila și preluarea șefiei interimare de catre Marcel Ciolacu are miercuri, la sediul partidului central al partidului. Printre temele de discuție ar putea figura și cererea filialei Brașov ca Niculae Badalau sa fie exclus din partid.Citește…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste, miercuri, in prima sedinta dupa alegerea unei conduceri interimare a formatiunii. Reuniunea, potrivit anuntului transmis de Biroul de presa al PSD, va avea loc, de la ora 15,00, la sediul central al partidului. In cadrul sedintei…

- „Ne vom intalni impreuna cu conducerea interimara si vom sta de vorba cu fiecare organizatie in parte, asta vom face in urmatoarea perioada, dupa ce taiem porcul, pana sa taiem si porcul. Vom merge peste tot, in fiecare judet, vom sta de vorba si vom face analize asa cum trebuie sa vedem din ce cauza…

- Noua conducere colectiva a PSD, cu mandat de organizare a Congresului de alegeri din 2020, se reunește miercuri, la Parlament, in prezenta liderului interimar Marcel Ciolacu. Este prima ședința a noii echipe social-democrate din care fac parte exclusiv șefi de organizații care au caștigat la prezidențiale…

- Marcel Ciolacu este noul președinte interimar al Partidului Social Democrat. Decizia le aparține colegilor din Biroul Permanent al partidului și vine in urma demisiei din funcție a Vioricai Dancila. In șase ore, Comitetul Executiv al PSD a tranșat problema rezultatelor dezastruoase obținute la alegerile…

- Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a afirmat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca intreaga conducere a PSD trebuie inlocuita printr-un congres, deoarece Viorica Dancila a luat fiecare decizie importanta impreuna cu membrii Comitetului Executiv.”Nu vreau sa o invinovațesc doar…