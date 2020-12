Ciolacu: Aţi arătat ţării că şi dublarea alocaţiilor a fost o farsă sinistră Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat miercuri majorarea alocatiilor de stat pentru copii in 2021 cu doar 20%, mentionand ca dublarea acestora a fost "o farsa sinistra".



"Am inteles ca nu dati doi bani pe ideea de a creste salariile romanilor - nici a celor platiti cu lefuri mici in sectorul privat si nicidecum a bugetarilor! Am inteles ca nu va intereseaza sa le dati pensionarilor macar sansa de a-si pastra nivelul de trai, amanand la nesfarsit majorarile de pensii. Insa nu credeam ca veti avea atata josnicie sa mintiti, privind in ochii a milioane de copii! Inaintea alegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

