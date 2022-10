Stiri pe aceeasi tema

- Preșdintele PSD Marcel Ciolacu a amenința cu ieșirea de la guvernare daca i se vor cere inlocuiri „pe nedrept”. „Sa nu ma enerveze sa imi aduc aminte toate cifrele din pandemie”, amenința Ciolacu. El spune ca nu ar vrea sa regrete ca a cerut votul pentru intrarea social-democrailor la guvernare.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara, la Craiova, ca social-democratii vor face nominalizarea pentru functia de premier „cand o sa-i vina timpul” si considera ca nu vor fi probleme anul viitor privind ocuparea prin rotatie a functiei de prim-ministru.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Focșani, intrebat cum comenteaza scenariul vehiculat in PNL potrivit caruia social-democrații și-ar pregati ieșirea de la guvernare avand ca pretext creșterea pensiilor și salariilor, ca este „exclus” acest lucru.…

- La un an de la trecerea in opozitie, deputatul Ionut Mosteanu sustine ca USR nu a avut de ales. „Daca mai ramaneam la guvernare, Citu urma sa-i demita si pe Drula, si pe Ghinea. Se lauda in partid ca va face asta”, sustine Ionut Mosteanu pentru News.ro. Deputatul USR admite ca partidul a trecut printr-o…

- Prim-vicepreședintele PNL i-a reamintit liderului PSD Marcel Ciolacu, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca acesta se afla la guvernare, nu in opoziție. Rares Bogdan a venit și cu lamuriri cu privire la scopul intalnirii PNL la Sinaia, precizand ca Ciolacu este victima dezinformarii.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a lansat un nou un atac la adresa fostei guvernari liberale care a liberalizat piata energiei. "Marea guvernare de dreapta a facut o mare tampenie", a afirmat luni Ciolacu. Acesta a mai precizat ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa vina, pana la 1 septembrie,…

- Liberalii spun ca PSD ameninta cu iesirea de la guvernare. Intr-o discutie, dupa sedinta Biroului Permanent de marti seara, secretarul general al PNL, Lucian Bode, le-a spus celor 15 liberali prezenti ca toate scenariile sunt pe masa. Iesirea PSD de la guvernare este ingrijorarea celor din PNL, exprimata…

