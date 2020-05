Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august, potrivit Agerpres.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara la Romania TV ca a discutat cu ALDE și Pro Romania sa nu existe vacanța parlamentara, urmand ca Senatul și Camera Deputaților sa fie convocate in sesiuni extraordinare. Seful PSD a indicat in acest context ca vrea o motiune de cenzura, dar vrea…

- Parlamentul se întâlnește joi, la ora 12.00, în ședința comuna pentru a dezbate și aproba decretul de prelungire a starii de urgenta. Ședința are loc în contextul în care patru partide parlamentare au anunțat ca nu sunt de acord cu menținerea starii de urgența daca aceasta…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni la Digi 24 ca liderii PSD, ALDE și Pro Romania, anume Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta ca nu vor sa voteze in Parlament decretul prezidențial privind prelungirea starii de urgența și i-a numit in acest sens ca fiind „criminali”…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au semnat un proiect de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabili. „Concret, este vorba despre un proiect de lege care prevede ca, la cerere, contribuabilii pot beneficia,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca se va intalni luni cu liderii PSD, Marcel Ciolacu, si Pro Romania, Victor Ponta, pentru a stabili un set de masuri economice care vor promovate in Parlament pentru a ajuta economia romaneasca si a mentine locurile de munca. "Maine…