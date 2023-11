Stiri pe aceeasi tema

- 93 de romani ajung miercuri seara, la Bucuresti, dupa ce au fost evacuati din Fasia Gaza. Evacuarea acestora vine la o o luna dupa ce gruparea palestiniana a inceput razboiul asupra Israelului.Cursa speciala TAROM care ii va aduce pe primii 93 de romani evacuați din teritoriul controlat de Hamas a aterizat…

- Primii 93 de romani care au ieșit din Fișia Gaza prin punctul de frontiera Rafah, in Egipt, au fost surprinși in drumul lor spre Cairo.Romanii și familiile acestora au fost preluați din punctul de trecere a frontierei Rafah de catre reprezentanții Ambasadei Romaniei in R.A. Egipt și sunt insoțiți pana…

- UPDATE – Inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah, miercuri, pentru a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Evacuarea se va realiza cu respectarea tuturor procedurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu merge miercuri in Egipt, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Deplasarea are loc in contextul in care Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora au primit, in cursul noptii de luni spre marti,…

- Cei 93 de cetațeni romani și familiile acestora au fost preluați din punctul de trecere a frontierei Rafah de catre reprezentanții Ambasadei Romaniei in R.A. Egipt și sunt insoțiți pana la Cairo de catre o echipa mobila din cadrul Unitații de Reacție Rapida a Celulei de Criza a MAE.

- Un numar de 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului. Acestia vor fi adusi in tara de la Cairo, prin intermediul unei curse aeriene…

- 283 de romani au revenit in țara din Israel cu trei curse Tarom, doua din Tel Aviv, Israel și una din Amman, Iordania, dar și cu o cursa a unei companii private. „Ieri , respectiv in noapte de 10 spre 11 octombrie, alti 283 de cetateni romani au revenit in siguranta in Romania. Revenirea s-a facut cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, azi noapte. Majoritatea persoanelor erau nemulțumite de faptul ca au fost nevoite sa cumpere alte bilete de avion la suprapreț. Unul dintre romani a declarat ca a platit pentru patru persoane…