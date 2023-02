Cinismul companiilor care sponsorizează Moscova şi neputinţa lumii libere Observatiile ce urmeaza nu reprezinta o pledoarie impotriva multinationalelor, la moda printre „dacii liberi", nici o smiorcaiala cu iz socialist despre cruzimea pietei libere. E mai degraba un „kind reminder" despre impotenta guvernelor din lumea civilizata de a-si tine „monstrii" sub control. La un an de la invazia Ucrainei, mii de companii din lumea libera inca finanteaza efortul de razboi al Rusiei. Un studiu elvetian publicat la sfarsitul lunii ianuarie arata ca doar 8,5- dintre multinationalele active pe 24 februarie 2022 pe piata rusa au inchis cel putin o filiala in statul agresor pana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni, 27 februarie, asupra unui regres al respectarii drepturilor omului facand apel la o reinnoire a Declarației Universale a Drepturilor Omului, la 75 de ani de la semnarea acesteia, relateaza AFP, citata de France 24 . Guterres a precizat declarația…

- Noul pachet de sanctiuni impus Rusiei de UE la un an de la inceputul razboiul in Ucraina vizeaza 121 de persoane si entitati, inclusiv producatori iranieni de drone, in timp ce Statele Unite au adoptat la randul lor un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, acesta incluzand si intermediari europeni,…

- Statele UE nu au reusit miercuri sa convina asupra unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, la implinirea unui an de la inceputul campaniei militare ruse contra Ucrainei, au declarat agentiei Reuters surse diplomatice, potrivit Agerpres.Pachetul, propus de Comisia Europeana, include interdictii…

- China este „profund ingrijorata” ca razboiul din Ucraina ar putea „scapa de sub control”, a transmis marți, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, care a cerut țarilor relevante sa nu „mai alimenteze focul”, intr-o aluzie voalata la adresa SUA, transmite Reuters. „China este profund ingrijorata…

- Conducerea rusa incearca sa ofere Ucrainei un „scenariu coreean” pentru finalizarea unei operațiuni militare speciale, care presupune imparțirea țarii, statul pierzind controlul asupra unei parți din teritorii. Despre acest lucru a vorbit Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate…

- Ucraina a cerut luni excluderea Rusiei din ONU, la peste zece luni de la inceperea invaziei trupelor ruse, o cerere cu sanse reduse de succes, Moscova avand drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP. „Ucraina cere statelor membre ale ONU (…) sa priveze Federatia Rusa de statutul…

- Fostul vicepremier rus Dmitri Rogozin a declarat joi ca are nevoie de o intervenție chirurgicala dupa ce a fost ranit intr-o explozie in Ucraina. Anterior, autoritațile dintr-o zona controlata de Rusia a regiunii Herson din sudul Ucrainei au declarat ca un alt oficial instalat de ruși a fost ucis joi…

- Una dintre cele mai influente voci din spatele deciziei lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina aparține unui miliardar de 71 de ani, care a susținut ca razboiul ar putea dovedi puterea Rusiei. Iuri Kovalciuk, care este un prieten apropiat al liderului rus de zeci de ani, impartașește viziunea lui Putin…