Cineastul Pedro Almodovar a dezvaluit din greseala, pe covorul rosu al galei premiilor Goya, care are loc in aceasta seara in Malaga, ca Penelope Cruz va inmana trofeul Oscar pentru „lungmetraj international”, anunța news.ro.

Cineastul, al carui film „Dolor y gloria” a primit 16 nominalizari la premiile acordate de Academia spaniola de film, s-a aratat emotionat privind ceremonia.

El s-a aflat alaturi de Cruz pe covorul rosu. Cand reporterul TVE a intrebat „Oare vom auzi si la Oscar acel «Pedrooo»?”, actrita a raspuns precaut: „Sa speram. As fi foarte incantata”.

