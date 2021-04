Cine va moșteni averea prințului Philip. Ducele de Edinburgh avea un salariu considerabil Cine va moșteni averea prințului Philip, este una din intrebarile cele mai frecvente in Regatul Unit al Marii Britanii. Ducele de Edinburgh a lasat moștenire o avere considerabila. Nu mai puțin de 25 milioane de euro a agonisit cel ce i-a fost soț reginei Elisabeta a II-a. Averea lui Philip, cel mai longeviv prinț din istoria Angliei, care a trecut in neființa vinerea trecuta, va fi imparțița celor patru copii ai sai, Charles (72 ani), Anee (70 ani), Andrew (61 ani) și prințul Edwards (57 ani). In testamentul sau, care este secret, conform regrementarilor monarhale britanice, ar putea fi trecuți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

