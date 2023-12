Stiri pe aceeasi tema

- Cine va avea prima de Moș Nicolae! Mii de bugetari vor primi bani in plus in decembrieMii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Banii vor fi acordați in cursul zilei de marți, 5 decembrie. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Suma este de 200 de lei pentru fiecare copil minor. Suma va fi acordata in cursul zilei de marți, 5 decembrie, și va fi primita de mii de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Prima de Moș Nicolae este prevazuta…

- Membrii sindicatelor afiliate Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii avertizeaza ca vor declansa greva generala in data de 27 noiembrie daca revendicarile lor privind conditiile de munca si salarizarea nu vor fi solutionate.Prima forma de protest este anuntata pentru miercuri, 22 noiembrie,…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia s-au intalnit marți pentru a discuta pe tema efectelor Ordonanței austeritații asupra companiei. S-a convenit semnarea unui act adițional la Contractul Colectiv de Munca. „Maine se va semna Actul Adițional nr. 6 cu urmatoarele prevederi: Anexa…

- Și deținuții iau burse de merit! La Penitenciarul Targu Jiu, 112 persoane merg la școala in cadrul Centrului Școlar pentru educație Incluziva. Dintre aceștia, zece cursanți urmeaza sa primeasca burse de merit. Banii din așa-numitele burse „Ligia Deca”, dupa cum au fost poreclite bursele acordate unor…

- Vești bune pentru acești angajați. Se ofera o prima de Craciun consistenta, conform contractului de munca. Cine sunt cei vizați? Conform Romania Tv, angajații de la CE Oltenia primesc o prima de 3.000 de lei. Cel puțin așa este menționat in contractul colectiv de munca. Sursa citata noteaza ca la momentul…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Se cauta soluții pentru ca salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO) sa nu piarda din venituri. Aceasta in urma aplicarii ordonanței austeritații. Minerii și energeticienii ar putea ramane fara prime sau cu tichetul de vacanța injumatațit. De asemenea, salariații cu peste 8.000 de lei net salariu…