Cine sunt cei șase procurori români care se vor afla în subordinea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European Parchetul European a fost de acord cu propunerile transmite de Ministerul Justiției a celor șase procurori romani, anunța Ministerul Justiției. “Avem, asadar, la nivel national, instrumentele necesare sprijinirii acestui nou organ independent al Uniunii Europene, singurul organ european cu atributii de urmarire penala. Acum ne vom concentra pe aplicarea prevederilor legale, pe masurile institutionale, bugetare si de pregatire profesionala a tuturor celor care, direct sau indirect, vor sprijini EPPO in misiunea acestuia. Romania a fost printre primele state care au sustinut infiintarea Parchetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase procurori romani au ajuns la Parchetul European, intrucat toate propunerile trimise de Ministerul Justiției au fost acceptate. Procedura de selecție a fost organizata pe 29 ianuarie și de ea au trecut toți cei șase procurori romani care vor face parte din structura EPPO, arata un comunicat al Ministerului…

- The Ministry of Justice on Friday informed that it has selected six candidates for the position of European Delegated Prosecutor from Romania. These are Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina and Jean-Nicolae Uncheselu - National Anti-corruption Directorate (DNA), Dana-Cristina…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, candidatii selectati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Parchetul european (EPPO), condus de fosta șefa DNA, Laura Codruta Kovesi iși incepe activitatea la 1 martie. Luni, marți și miercuri au fost intervievati 14 candidati de catre comisia…

- Ministerul Justiției a selectat șase candidați pentru funcția de procuror european din partea Romaniei. Aceștia sunt Camelia-Elena Grecu, Dana-Manuela Ana, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - DNA,...

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, ca a selectat sase candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Este vorba despre Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - Directia Nationala Anticoruptie, Dana-Cristina Bunea - Parchetul de pe langa…

- Ministerul Justiției a selectat șase procurori care vor lucra cu Laura Codruța Kovesi in cadrul Parchetului European (EPPO). Dintre aceștia, patru sunt din Direcția Naționala Anticorupție. Care sunt procurorii selectați de Comisia de la ministerul Justiției, care a intervievat 14 candidați, intre 25…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, ca a selectat sase candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Este vorba despre Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - Directia Nationala Anticoruptie, Dana-Cristina Bunea - Parchetul…

- Ministerul Justitiei a inceput, luni, interviurile cu cei 14 candidati care au intrunit conditiile de participare in vederea selectiei pentru functia de procuror european delegat in Romania. Luni sunt intervievati trei candidati: Dana Manuela Ana, Cristina Dana Bunea si Camelia Elena Grecu.…