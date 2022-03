Cine sunt cei 7 militari morți în elicopterul prăbușit. Pilotul era tatăl a trei copii Șapte militari au murit miercuri seara intr-un elicopter care s-a prabușit in județul Constanța, in timpul unei misuni de cautare-salvare, dupa ce un avion MIG 21 LanceR s-a prabușit. Ministerul Apararii Naționale a cpmunicat cine sunt cei șapte militari decedați. La bordul elicpoterului se aflau cei cinci membri ai aparatului de zbor plus doi militari volutari din Forțele Navale, salvatori cu experiența. Pilotul, care era locotentne-colonel, avea 41 de ani, era angajat din 2003 in MaPN și avea peste 1500 de ore de zbor. Era casatorit și avea trei copii. Copilotul avea 27 de ani, 500 de ore de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

