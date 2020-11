Dupa un control de rutina, intr-o zi aparent normala, actrița Eugenia Șerban a aflat ca are cancer. Doua tipuri – cancer mamar și cancer genital. Primele doua-trei saptamani dupa aflarea diagnosticului, actrița spune ca au fost „cumplite”. „Zi lumina, 24 din 24, și noaptea in somn nu te gandești decat la moarte. Și ce va urma, cat va fi, cum va fi”, declara actrița, in urma cu ceva timp. Cine i-a fost alaturi Eugeniei Șerban in cele mai grele perioade din viața ei? Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, actrița a vorbit despre cine i-a fost alaturi in cele mai grele perioade din…