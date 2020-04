Un tanar in varsta de 29 de ani a acceptat sa fie vaccinat impotriva virusului. Acesta are parte de restricții in timpul studiului clinic. Un tanar de 29 de ani a acceptat sa fie vaccinat impotriva virusului Ian Haydon, specialist in comunicare la Universitatea din Washington, este unul dintre cei 45 de voluntari pe care […] The post Cine este tanarul de 29 de ani care a acceptat sa fie vaccinat impotriva virusului. Ce are interzis acum cu desavarșire appeared first on IMPACT .