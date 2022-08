Stiri pe aceeasi tema

- Pimarului comunei Bascov (jud. Arges), Gheorghe Stancu, a explicat marți, la Antena 3, cine este presupusul autor al crimei care a ingrozit localitatea. Un barbat a anunțat poliția ca a gasit in domiciliul sau 5 membri ai familiei decedați (soția, fiica in varsta de 5 ani, cei doi socri și un cumnat).…

