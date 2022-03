Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Bumputu este una dintre cele mai surprinzatoare concurente de la emisiunea Chefi fara limite. Fanii show-ului de la Antena 1 au fost surprinși sa descopere cu ce se ocupa tanara din echipa mov a lui Catalin Scarlatescu.

- In a doua zi a emisiunii Chefi la cuțite, ediția a avansat competiția intre cele trei echipe pentru niște avantaje substanțiale care ii vor ajuta pe concurenți in proba gatitului de diseara. Cele trei echipe au ajuns deja la familiile carora trebuie sa le serveasca un brunch la nivel de restaurant folosindu-se…

- Premiera show-ului culinar „Chefi fara limite“ nu s-a dovedit un succes, așa cum probabil se așteptau producatorii sau chiar cei trei mari bucatari. Dupa primul episod al emisiunii, fanii vechiului format au „invadat“ spațiul public cu comentarii negative despre prestanța celui mai nou cooking show…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. Chefi fara limite, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și…

