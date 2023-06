Stiri pe aceeasi tema

- Traseul vizitei Regelui Charles in Romania. De la Cotroceni la Valea Zalanului! S-au implinit 25 de ani de cand Regele Charles a venit pentru prima oara in Romania. Acest lucru s-a intamplat in anul 1998, iar țara noastra l-a cucerit instantaneu. Monarhul s-a declarat de nenumarate ori fascinat de pitoreasca…

- Constanța Marta, o bucureșteanca din sectorul 6, l-a dat in judecata in anul 2015 pe Charles, prinț la vremea respectiva. Ea a solicitat magistraților sa emita un ordin de protecție astfel incat acesta sa nu se apropie de ea, potrivit jurnalul.ro. Solicitarea ei nu a avut caștig de cauza, fiind respinsa…

- Constanța Marta, o bucureșteanca din sectorul 6, l-a dat in judecata in anul 2015 pe Charles, prinț la vremea respectiva. Ea a solicitat magistraților sa emita un ordin de protecție astfel incat acesta sa nu se apropie de ea, potrivit jurnalul.ro. Solicitarea ei nu a avut caștig de cauza, fiind respinsa…

- Regele Charles a ajuns in Romania in urma cu puțin timp. Monarhul a venit singur la noi in țara și nu a fost insoțit nici macar de Regina Consoarta, Camilla. A aterizat pe aeroportul Baneasa, cu acelasi tip de avion privat care este folosit si de Klaus Iohannis pentru zboruri interne. De ce nu l-a […]…

- Rebecca English, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din Marea Britanie, a publicat in acest weekend, in cotidianul „Daily Mail”, un amplu articol dedicat vizitei Regelui Charles al III-lea in țara noastra.

- Intrebat despre informația vehiculata inca de luni pe surse, privind vizita regala in Romania, șeful Guvernului a confirmat ca „este o activitate care este pe agenda guvernamentala. Suntem parte la programul care va fi la nivelul președinției”.Nicolae Ciuca a mai afirmat ca nu are informații cu privire…

- Regele Charles al III-lea ar putea vizita Romania chiar in aceasta vara, in prima sa vizita externa oficiala de dupa incoronare, au afirmat surse de la cel mai inalt nivel, potrivit realitatea.net Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi…

- Lumea l-a cunoscut ca Prințul Charles, Prințul de Wales și acum Regele Charles al III-lea, insa puțini ii cunosc adevaratul nume. Cum a fost botezat, de fapt, actualul monarh al Marii Britanii. Care este, de fapt, numele Regelui Charles al III-lea S-a nascut pentru a fi rege și a așteptat intreaga viața…