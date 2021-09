Stiri pe aceeasi tema

- PNL Diaspora a luat decizia de a-l sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul din 25 septembrie. Colegiul Director al PNL Diaspora a decis, miercuri, cu 29 de voturi pentru si 5 impotriva, sustinerea motiunii “Forta Dreptei”, a presedintelui Ludovic Orban,…

- Politic Candidații la șefia PNL iși prezinta moțiunile in Teleorman: azi – Orban, maine – Cițu septembrie 13, 2021 08:32 Termenul la care liberalii trebuie sa-și aleaga președintele partidului pentru urmatorii patru ani se apropie, astfel ca Ludovic Orban și Florin Cițu fac adevarate tururi…

- Conducerea județeana PNL Bihor a aprobat, duminica, cu 73 din 75 de voturi exprimate, moțiunea cu care liderul PNL Ludovic Orban candideaza pentru un nou mandat la șefia partidului. Astfel, liberalii conduși de influentul Ilie Bolojan nu-i pun bețe in roate lui Ludovic Orban. Ca sa poata candida…

- Adrian Miutescu a castigat un nou mandat la sefia PNL Arges. In urma cu putin timp s-a incheiat numaratoarea voturilor la alegerile pentru sefia PNL Arges. Adrian Miuțescu a fost votat de 261 de delegați, iar Radu Perianu de numai 98. Astfel, deputatul Adrian Miutescu, din tabara lui Ludovic Orban,…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, vineri, ca nu vede oportuna o remaniere guvernamentala sau o schimbare de ministru la acest moment, mai ales ca actualul Guvern are doar șase luni de cand și-a inceput activitatea. „Orice remaniere creeaza o anumita nesiguranța și isntabilitate la nivel…

- Alexandru Muraru, omul lui Florin Ctiu, a fost ales presedinte al PNL Iasi cu 387 de voturi din 400. Se poate spune ca actualul presedinte Ludovic Orban a mai primit o lovitura din parte echipei lui Florin Cițu, prin caștigarea alegerilor de la Iași de catre omul sau. Alexandru Muraru, omul lui Florin…

- Fostul Ministru al Educatiei Monica Anisie si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat in fruntea PNL Sector 2, aceasta a anuntat printr-o postare pe Facebook 'Calatoria noastra a inceput in urma cu 2 ani, aici, in sectorul 2 al Capitalei. Am gasit atunci o organizație cu oameni harnici și puternici.…

- Deputatul PNL de București Antonel Tanase și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al organizației PNL Sector 3, transmitand totodata ca sprijina moțiunea lui Ludovic Orban la congresul din septembrie pentru alegerea președintelui PNL.Fostul Secretar general al Guvernului Orban a…