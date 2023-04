Cine este judecătorul român care o înlocuiește pe Iulia Moțoc la CEDO Profesorul și avocatul Sebastian Raduletu este noul judecator roman din cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului, in urma desemnarii de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). El o inlocuiește pe Iulia Moțoc, careia i s-a terminat mandatul. Sebastian Raduletu a fost ales judecator al CEDO pentru un mandat de noua ani, care va incepe nu mai tarziu de trei luni de la alegerea sa.APCE alege judecatorii dintr-o lista de trei candidati nominalizati de fiecare stat care a ratificat Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Sebastian Raduletu a obtinut 84 din cele 165 de voturi valide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

