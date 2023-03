Cine este Jospeh Gentile, omul care a falimentat două dintre cele mai mari bănci din SUA: Lehman Brotehrs și Silicon Valley Bank Coincidența sau nu, Joseph Gentile se afla in conducerea Lehman Brothers, la momentul falimentului din 2008, dar și in fruntea Sillicon Valley Bank. Inainte de a se alatura SVB in calitate de administrator, Joseph Gentile a lucrat ca director financiar la banca Lehman Brothers. Acesta a parasit Lehman in 2007, cu doar un an inainte ca acesta sa intre in faliment in 2008. Inainte ca Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sa preia controlul asupra SVB, banca a facut publice pierderile tot mai mari, iar acțiunile au scazut cu peste 60% inainte de a fi oprite de la tranzacționare. Banca se afla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

