- Partidul Verzilor din Germania a aprobat duminica participarea la negocieri cu Partidul Social Democrat (SPD) si Partidul Liber Democrat (FDP) în vederea formarii viitorului guvern, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Delegatii la o conferinta a Partidului Verzilor de la Berlin au votat…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a salutat înca o data, sâmbata, pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "un partener important" pe care ea l-a aparat adesea în Europa, scrie AFP.Sosita vineri, cancelarul, care întreprinde un turneu de adio dupa 16 ani în…

- Operațiune de seducție langa capitala Germaniei. Producatorul american Tesla și-a inaugurat in acest weekend viitoarea sa „giga-uzina”, prima pe vechiul continent, sperand sa livreze primele sale mașini electrice in decembrie. Mii de oameni au fost primiți in cadrul unei ceremonii festive, in timp…

- Annalena Baerbock, candidata Verzilor la postul de cancelar al Germaniei, a recunoscut duminica, dupa încheierea alegerilor parlamentare, ca a facut greseli în campania electorala.„Am vrut mai mult. Nu am reusit asta, inclusiv din cauza propriilor greseli la începutul…

- Armin Laschet, liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si candidat pentru postul de cancelar al Germaniei, a admis, duminica seara, ca scorul obtinut in scrutinul parlamentar nu este cel asteptat, dar a explicat ca va face tot posibilul pentru conducerea viitorului guvern. "Stiam ca va fi…

- De-a lungul a aproape doua decenii, cat a fost in fruntea guvernului federal de la Berlin, Angela Merkel a fost surprinsa in o mulțime de ipostaze amuzante și inedite. Fie ca este vorba despre gafe, fie despre incurcaturi protocolare, Angela Merkel a starnit de multe ori zambetele și rasetele publicului.…

- Germania alege duminica noua componența a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țarii. Peste 60 de milioane de alegatori sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel. Principalii candidați care se lupta pentru poziția de viitor…

- Angela Merkel a lansat sambata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, in numele “viitorului” Germaniei, in ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor intoarce pagina celor 16 ani cand ea s-a aflat la putere, relateaza France Presse. “Este vorba despre viitorul vostru, viitorul…