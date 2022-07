Cine este autorul atacului din Copenhaga. Imaginile postate pe retelele sociale inainte sa ucida trei persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat de duminica, in centrul comercial Fields din Copenhaga, are antecedente psihiatrice, anunta luni politia, care precizeaza ca nimic nu arata, in acest stadu, „un act terorist”, relateaza AFP.

- UPDATE 5 Bilanțul morților in urma atacului cu rachete asupra garii din Kramatorsk, Ucraina, a crescut la 50 de persoane, a declarat Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk, citat de CNN. Intr-o actualizare pe Telegram, Kirilenko a declarat ca 50 de persoane au murit, dintre…