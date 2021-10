Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Baia, a murit in urma unui accident rutier petrecut vineri dimineața, in Sibiu. Accidentul in care a murit suceveanul s-a petrecut pe DN 1, la Arpașu de Sus. Tanarul era la volanul unui autoturism cu care se deplasa pe direcția Sibiu-Brașov, și a pierdut ...

- Noi informații referitoare la tragedie petrecuta azi noapte in jurul orei 1.30 pe raza localitații Mireșu Mare. Barbatul in varsta de 25 de ani din Chelința era casatorit și avea un bebeluș. Cu doua ore inainte de a se producerea nenorocirea pe DJ109E, barbatul a transmis LIVE cum petrecea cu mai multe…

- Accidentul deosebit de grav a avut loc pe o strada din Cluj puțin dupa ora pranzului. Șoferul unui autoturism a lovit un motociclist, dupa care și-a continuat drumul, lovind trei pietoni. Unul dintre ei, o femeie de 60 de ani a decedat. Alte trei persoane au ajuns cu rani grave la spital. Se pare ca…

- Accidentul teribil a avut loc, luni dimineața, in localitatea Mihaiești, din județul Argeș, unde autoturismul in care se aflau doi adulti si 5 copii a fost spulberat de un TIR. In urma impactului extrem de puternic o fetița de 12 ani a murit, iar alți doi copii sunt in stare grava, scrie Jurnalul de…

- Trei tineri au murit in urma unui accident rutier produs in noaptea de joi spre vineri, pe centura municipiului Focsani. Accidentul produs pe o ploaie torentiala, intre un TIR si un autoturism, a avut loc pe Calea Munteniei (DN2 E85) din municipiul Focșani. Cei trei tineri din autoturism, cu varste…

- O fata in varsta de 15 ani si-a pierdut viata, in aceasta noapte, in urma unui accident cumplit intre doua BMW-uri, in Borsa. Accidentul s-a produs pe DN18, dupa ce masina in care se afla fata de 15 ani (din comuna Moisei), condusa de iubitul fetei, un tanar in varsta de 20 de ani, a […] Source

- Un accident rutier grav s-a petrecut vineri, pe 16 iulie 2021, in localitatea Șaru Dornei. In jurul orei 14:45, o motocicleta a pierdut controlul pe carosabilul umed și a intrat cu putere intr-un autoturism care se deplasa regulamentar pe contrasens, pe un drum public de pe raza localitații. In urma…

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Baia Mare a dispus punerea in libertate a șoferului care in cursul serii de sambata a intrat cu autoturismul BMW direct in stația de autobuz de langa mall-ul Vivo. Șoferul e cercetat in stare de libertate pentru ucidere din culpa și vatamare…