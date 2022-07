Stiri pe aceeasi tema

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Shakira a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios. Presa catalana scrie ca diva a fost vazuta la o sesiune de surfing unde a fost toata numai un zambet. Cine o face din nou sa zambeasca pe celebra artista, dupa desparțirea de Pique.

- Anamaria Prodan a fost surprinsa de paparazzi in timp ce dadea o raita prin magazinele de fake-uri din Istanbul. Vedeta pozeaza in multimilionara, dar la Istanbul a ocolit magazinele de lux, oprindu-se in cele care comercializeaza fake-uri la prețuri uluitor de mici. Fosta soție a lui Reghecampf face…

- Elena Merișoreanu este una dintre artistele care nu are nevoie de prea multe descrieri, asta fiindca a cucerit Romania de-a lungul anilor cu piesele sale. Ei bine insa, de o vreme incoace ii tot bat problemele de sanatate in ușa, astfel ca a ajuns de mai multe ori pe mainile medicilor. Iata cum arata…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare in ceea ce privește crima din Gorj! Ieri, un barbat și-a omorat cu sange rece partenera de viața, cu 13 ani mai tanara decat el. Fara mila, a injunghiat-o in zona gatului și a abdomenului. Camerele de supraveghere amplasate in imediata apropiere au surprins momentul.