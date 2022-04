Celebrul film „Iisus din Nazaret” a fost lansat in 1977 și prezinta nașterea, procesul, moartea și invierea lui Isus din Nazaret (intr-o miniserie), așa cum sunt narate de Noul Testament. Robert Powell a fost actorul care l-a intruchipat pe Iisus. Miniseria are 6 ore și 16 minute, iar regizorul a fost Franco Zeffirelli. In rolurile principale: Robert Powell și Olivia Hussey. Deși au existat numeroase filme cu Iisus și povestea rastignirii, niciunul nu a atins succesul pe care l-a avut miniseria din 1977. Actorul Robert Powell s-a nascut in 1944, la Salford in Regatul Unit. In prezent, actorul…