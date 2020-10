Cine amână alegerile grăbește falimentul țării La Parlament s-a depus un proiect de lege pentru amânarea alegerilor pâna la primavara. PSD, ALDE și ProRomania sunt clar tentate sa voteze așa ceva, din motive evidente. PNL și USR se vor opune din rasputeri din aceleași motive. Lasând la o parte deznodamântul politic al unei asemenea propuneri, cel economic este unul cert și extrem de grav. România sta cu sabia lui Damocles deasupra capului, iar ea este ținuta de mâner de catre agențiile de rating. Cele mai importante agenții de evaluare au aratat în repetate rânduri ca decizia de majorare a pensiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

