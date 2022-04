Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a treia din play-off propune un nou meci cu implicații majore in zona promovarii. Petrolul o va intalni, astazi, pe arena „Ilie Oana”, pe AFC Hermannstadt, avand șansa sa-și asigure, din nou, un avantaj confortabil fața de principalele urmaritoare, galben-albaștrii fiind pe locul 1, iar sibienii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca tezele si-au dovedit inutilitatea in evaluarea elevilor, dar profesorii le pot aplica la clasa, insa fara a fi obligatorii. "Am sustinut ca tezele pot fi o modalitate de crestere a relevantei notelor. Primul semestru din acest an scolar…

- FOTO| Elevul fruntaș Ștefan Dulea aduce prima victorie dupa reluarea olimpiadelor pentru Colegiul Militar din Alba Iulia FOTO| Elevul fruntaș Ștefan Dulea aduce prima victorie dupa reluarea olimpiadelor pentru Colegiul Militar din Alba Iulia Elevul fruntaș Ștefan Dulea, din clasa a X-a, a adus primul…

- Schimbare de macaz la Rapid. Nou-promovata l-a dat afara pe Mihai Iosif, cel care i-a promovat pe giuleșteni in prima divizie de fotbal a Romaniei. „Mița” a fost inlocuit cu Adrian Mutu. La Rapid, primul meci cu Mutu pe banca este chiar duelul cu codașa Academica Clinceni, sambata, 5 martie, de la ora…

- Jaqueline Cristian (23 ani, 71 WTA) Romanca a invins-o pe kazaha Elena Rybakina (22 ani, 20 WTA) cu scorul de 6-4 6-3. Romanca e prezenta la turneul de la Doha din poziția de lucky loser, dupa ce a beneficiat de retragerea cehoaicei Marketa Vodrousova.

- HC Dobrogea Sud continua seria „de foc” din Liga Nationala de handbal masculin. Dupa infrangerile de la Turda (27-29 cu Potaissa) si Chiajna (22-26 cu Steaua) si remiza de la Sala Sporturilor (20-20 cu CS Dinamo), echipa constanteana se pregateste pentru un nou meci cu grad sporit de dificultate. Miercuri,…

- Edi Iordanescu e aproape sa-l aduca pe Mihai Teja ca secund și l-a convins deja pe Cristian Dragota, preparatorul fizic de la CFR Cluj sa vina in staff-ul echipei naționale. Edi Iordanescu iși completeaza schema din staff, dupa ce a negociat cu mulți in perioada aceasta. El l-a convins pe Cristian Dragota,…

- Irina Begu a obtinut o victorie fantastica cu Oceane Dodin, revenind de la 1-0 la seturi si 5-3. La final, sportiva noastra a vorbit despre desfasurarea meciului si a explicat ce i-a lipsit in acest joc pentru a se impune mult mai lejer. Totodata, Begu a prefatat si duelul cu Mertens, din turul secund.…