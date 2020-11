Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona s-a nascut pe 30 octombrie 1960, in Lanus, Provincia Buenos Aires, Argentina. Maradona este considerat de catre multi din lumea fotbalului (inclusiv jurnalisti sportivi, fosti si actuali jucatori, fani) ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, impartind cu Pele titlul…

- Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a confirmat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE. La inceputul acestei luni, Maradona a fost operat pe creier pentru indepartarea unui hematom subdural (cheag de sange), la…

- Fotbalistul argentinian Diego Armando Maradona a incetat din viața, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop-cardio respirator. Saptamanile trecute a suferit o intervenție chirurgicala, dupa descoperirea unui hematom cerebral, precizeaza biziday.ro . Unul dintre cei mai mari jucatori din toate timpurile,…

- Legenda fotbalului, Diego Maradona, a murit miercuri, la varsta de 60 de ani, anunța BBC . Fostul mijlocaș și atacant al Argentinei a avut la inceputul lunii noiembrie o intervenție chirurgicala reușita, de extirpare a unui cheag de sange din zona cerebrala. Ulterior intervenției s-a anunțat apoi ca…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, care a implinit 60 de ani pe 30 octombrie, a fost internat in Sanatorio Ipensa, din La Plata, Argentina. Doctorul Leopoldo Luque a explicat ca problemele lui ”El Pibe d'Oro” nu au legatura cu coronavirusul, ci, mai degraba, cu o depresie, așa…

- Unul dintre cei mai mari foști jucatori de fotbal, Diego Armando Maradona, a implinit vineri 30 noiembrie, varsta de 60 de ani. A avut parte de o cariera fulminanta pe terenul de fotbal, dar și de multiple scandaluri legate de consumul de droguri. Nascut intr-un cartier de la periferia orașului argentinian,…

- Suarez, 33 de ani, a parasit, miercuri, in lacrimi, terenul de antrenament al FC Barcelona, dupa sase sezoane, in care a marcat 198 de goluri in 283 de meciuri si a pasat de 109 ori decisiv. El a castigat 13 trofee, patru titluri de campion al Spaniei, patru in Cupa Spaniei, doua in Supercupa Spaniei…

- Atacantul Luis Suarez, al treilea marcator din istoria FC Barcelona, dupa Messi si Cesar, a plecat de la gruparea catalana la Atletico Madrid, au anuntat cele doua cluburi, potrivit news.ro.Suarez, 33 de ani, a parasit, miercuri, in lacrimi, terenul de antrenament al FC Barcelona, dupa sase sezoane,…