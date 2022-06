Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala a Comisiei Europene in actualul context. Masura este unul dintre pilonii vitali ai planurilor UE de a a combate creșterea emisiilor din domeniul transporturilor și a grabi trecerea la mașinile electrice, in condițiile in care blocul se straduiește sa reduca emisiile cu efect de sera la nivelul intregii…