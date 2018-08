Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana Forbes, in ediția sa elecronica, a inclus recent 5 romance in lista sa cu 100 de antreprenoare din Europa pe care orice om de afaceri debutant e bine sa le urmareasca pe Twitter și LinkedIn, ca modele in business.

- Aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai Ryanair au declansat joi prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.…

- Unii ziaristi cad pe spate cand vad un specialist mai cu staif si folosesc neadecvat cuvinte ca geniu si profesionist desavarsit. In realitate, avem cativa medici buni, ale caror performante nu trec insa peste multele, foarte multele de acest gen de afara. Doar ca ei sunt putini aici si fac pentru prima…

- Aloe Blacc sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea, vocea legendarului hit ”Wake Me Up” a lui Avicii, va urca pe scena Neversea. Un alt nume nou anuntat de organizatori pentru festival este trupa Vama, care va concerta in 8 iulie.

- Experții in turism au realizat o lista cu cele mai tari atracții turistice din Europa pe care pasionații de calatorii ar trebui s-o studieze neaparat. Lista include și un orașel din Transilvania. Business Insider a ținut cont de recomandarile bloggerilor pasionați de calatorii și a intocmit lista cu…

- Silviu Petcu, personaj emblematic al umorului romanesc, s-a apucat de glumit ”cu gura plina”! Daca dupa dizolvarea Divertis/ Distractis fostul sau coleg, Cristian Gretcu s-a calificat somelier, specialist in vinuri, Petcu debuteaza cu propria emisiune de gatit romanește – ”Cu Silviu-n bucate!” Satul…

- NOAPTEA MUZEELOR 2018. Anul acesta, muzeele își vor deschide porțile în noaptea de sâmbata, 19 mai, între orele 17:00 și 07:00. Evenimentul nu are loc doar în România, ci în toata Europa.

- Ramona Gabor a explicat cateva dintre motivele pentru care se simte norocoasa ca este sora Monicai Gabor. Ramona Gabor este sora cea mica a Monicai Gabor. Ramona Gabor a locuit multa vreme in Dubai , acolo unde și-a facut o cariera in lumea modelling-ului, dar a reușit sa se ocupe și de afaceri. In…