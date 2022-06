Cinci prahoveni selectaţi pentru faza finală ”Cupa Speranței” – intrecere rezervata copiilor nascuți in anul 2008 – a ajuns la etapa finala. Din lotul alcatuit in urma selecției de la echipe din opt județe – Prahova, Giurgiu, Buzau, Calarași, Ialomița, Constanța, Braila și Tulcea – se regasesc și cinci jucatori prahoveni: portarul Costin Ungureanu (CSO Mizil, antrenor Daniel Suditu) și jucatorii de camp Andrei Sora (ACS Viking Pruszynski, antrenor Ionuț Neagu), Mihai Ninaci, Andrei Oancea și Ianis Raducanu (toți, ACS Petrosport Ploiești, antrenor Iulian Cojocaru). Trebuie menționat și faptul ca selecția finala pentru Regiunea 2 s-a desfașurat,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

