Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul zilei de ieri și azi (22 și 23 martie 2020) la 38 de angajați ai spitalului au fost efectuate teste COVID19. In urma testarii, alte 4 cazuri au fost confirmate. La acestea se mai adauga primul cadru medical infectat cu noul coronavirus, al carui rezultat pozitiv a reieșit ieri, 22 martie.…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu coronavirus, este urmarit penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza Agerpres.Dosarul penal a fost inregistrat duminica, la scurt timp dupa ce autoritatile au anuntat ca medicul a fost diagnosticat…

- UPDATE: Conducerea Spitalului a informat, duminica seara, ca rezultatele testelor efectuate pentru depistarea prezenței virusului COVID-19 in cazul celor 60 de persoane aflate in carantina au ieșit negative.Singurul confirmat ca fiind infectat ramane medicul ginecolog revenit in țara din Austria, la…

- Informații de ultima ora de la Spitalul de Urgența din Sfantu Gheorghe. Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei."Va informam…

- Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei. “Va informam asupra faptului ca testele COVID-19 ale personalului aflat in carantina la sectiile…

- Un numar de 60 de persoane, pacienți și angajați ai spitalului Județean de Urgența Dr. Fogolyan Kristof, din Sfantu Gheorghe, se afla in carantina in secțiile Obstetrica-ginecologie și Neonatologie, iar Sala de nașteri a unitații medicale a fost, de asemenea, plasata in carantina, dupa ce un angajat…

- Un numar de 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe dupa ce unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19, au anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, reprezentantii conducerii institutiei.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Covasna, a confirmat, duminica, faptul ca unul dintre angajati a fost diagnosticat cu noul coronavirus COVID-19, noteaza Agerpres citand un comunicat de presa al unitații medicale. Printre primele masuri luate in urma infectarii unui angajat…