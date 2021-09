Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, s-a dat startul procesului de imunizarea cu cea de-a treia doza, numita și booster. La doar cateva ore, Valeriu Gheorghița a simțit nevoia sa faca un anunț, care bucura pe toata lumea, astfel coordonatorul campaniei de vaccinare a marturisit ca in patru ore s-au vaccinat 14.000…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atilla, s-a vaccinat marți dimineața cu a treia doza de vaccin anti-Covid. Marți, 28 septembrie 2021, Romania a dat startul campaniei de vaccinare anti-coronavirus cu a treia doza de ser. Cseke Attila a primit a treia doza la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Pe masura ce se discuta, mai ales in contextul inceperii noului an școlar, despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 și despre situația generata de noul coronavirus la nivel național, s-au aflat cifre oficiale cu privire la procentul persoanelor care au fost inoculate cu vaccinul antiCovid in…

- Peste 70 de copii bolnavi de COVID sunt internați in secțiile de terapie intensiva, spune ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Mihaila a fost intrebata miercuri despre numarul copiilor bolnavi de COVID internați in ATI. „Ieri, numarul de copii din secțiile de terapie intensiva depașea 70”, a raspuns…

- Autoritatile sanitare de la Viena au decis sa recomande a treia doza de vaccin pentru consolidarea imunitatii. Și alte țari au decis ca ar fi nevoie de a treia doza, insa doar pentru anumite categorii de risc, fara ca Agentia Europeana a medicamentului sa faca oficial o recomandare in acest sens deocamdata.…