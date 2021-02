Cifra de afaceri a Zitec a crescut cu 50% în 2020 Dezvoltatorul de solutii si servicii de transformare digitala Zitec a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 10,5 milioane de euro, in crestere cu 50% comparativ cu anul precedent. Conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES, in ultimii zece ani, evolutia companiei s-a mentinut pe un trend ascendent, raportand o rata medie anuala de crestere a afacerilor de 29%.

Pentru anul in curs, Zitec mizeaza pe dezvoltarea segmentelor de dezvoltare software, solutii cloud si e-commerce, aplicatii de mobil si solutii blockchain, web design si digital marketing. Pe langa aceste directii, compania… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

