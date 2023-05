Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea in weekend. Prognoza ANM. La cat ajung temperaturile maxime. Prognoza meteo ANM de weekend arata bine. Temperaturile cresc enorm, iar valorile atinse se ridica intre 20 și 28 de grade la nivel național. De asemenea, in cursul zilei de duminica acestea vor fi la fel de ridicate, maximele…

- Vremea nu va fi una tipica de primavara in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza meteo emisa de ANM pentru ultima jumatate a lunii mai 2023.Astfel, in urmatoarele doua saptamani, 15-28 mai 2023, se anunta un interval cu ploi, vijelii, grindina și risc de inundații. Dupa o vreme schimbatoare…

- "Pe zona litoralului, o vreme in general frumoasa, mai ales incepand de duminica-luni, cand vremea va fi in usoara incalzire si vom avea maxime la scara intregii tari intre 14 pana la 22 grade, cu 16-18 grade in zona litoralului. Ploi de scurta durata, posibil in zonele montane si submontane, dar pentru…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anuntat prognoza meteo pentru Noaptea de Inviere si pentru Paste. Cum va fi vremea in Romania, pe regiuni. „Urmeaza o noapte apropiata de normalul termic al datei din calendar, cu minime pozitive in aproape toata țara. Vorbim de minime cuprinse intre unu pana la 11…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant puternic, care va afecta 26 de județe din vestul și sudul țarii. Meteorologii anunța ploi torențiale și vijelii, dar și temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei. Astfel, codul galben va…

- 14 aprilie| COD GALBEN de furtuni in sudul județului ALBA: Ploi, descarcari electrice și grindina 14 aprilie| COD GALBEN de furtuni in sudul județului ALBA: Ploi, descarcari electrice și grindina Meteorlogii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și intensificari…

- Dupa evenimentele din Decembrie 1989, Romania trecea de la un sistem economic centralizat, de bloc, la economia de piața și democrație, cu toate implicațiile sale, inclusiv cele monetare. Așa se face ca, dupa primul an de libertate, Banca Naționala a Romania demara un amplu proces de schimbare a bancnotelor…

- Meteorologii ANM au emis mai multe avertizari Cod roșu, portocaliu și galben de vijelii și viscol. Aproape toata țara este vizata de avertizarile meteo. Avertizarea meteo Cod roșu de vijelii este valabila in intervalul 28 martie, ora 02:00 – 28 martie, ora 14:00. La altitudini de peste 1800 m in Carpații…