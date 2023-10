​Dupa o perioada intensa de testare in sistem inchis, Chromosome Dynamics (simbol bursier: CHRD ) a anunțat astazi lansarea oficiala a rețelei de socializare Homeland (Homeland 1.0) in Europa. Aceasta lansare marcheaza un moment semnificativ in evoluția mediului online, oferind utilizatorilor europeni o platforma complet noua și imbunatațita pentru a-și conecta comunitațile, impartași pasiunile și sarbatori valorile autentice. „Suntem entuziasmați sa lansam astazi versiunea oficiala a aplicației. Echipa noastra a lucrat asiduu in ultima luna pentru a aduce noile funcționalitați in cadrul rețelei…