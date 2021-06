Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a fost descalificat de la „Survivor Romania” . A refuzat sa mai intre pe trasee și a cerut sa fie trimis acasa. Pe 31 mai a ajuns in Romania și și-a revazut iubita insarcinata. Cei doi abia așteapta venirea pe lume a primului lor copil. Culița Sterp a petrecut cinci luni la „Survivor Romania”,…

- Cristina Ich este foarte mandra de originile ei, motiv pentru care nu a ascuns niciodata ca provine dintr-o familie modesta. Totuși, asta nu inseamna ca eleganța a lipsit printre membrii ei. Acest lucru a fost explicat de iubita lui Alex Pițurca pentru rautacioșii care i-au zis ca bunicul ei ”s-a aranjat…

- Christina Ich a reușit sa ne suprinda din nou! Iubita lui Alex Pițurca se pregatește sa devina mamica pentru cea de-a doua oara? Celebra influencerița a facut declarații bomba despre sarcina și cel de-al doilea bebe, susținand ca nici primul copil nu a fost programat. Iata ce a spus frumoasa vedeta!

- Cristina Ich nu se uita la buzunar atunci cand vine vorba sa rasplateasca pe cineva care i-a oferit ajutorul. Cunoscuta iubita a lui Alex Pițurca a fost darnica in public. Cați bani i-a dat unui parcagiu in București? Crisitina ICH, darnica in public! Cat i-a oferit iubita lui Victor Pițurca unui parcagiu?…

- Smaranda, iubita lui Selly, se afla in mijlocul unui scandal cu fanii ei dupa ce a facut mai multe declarații controversate referitoare la tinerii care sunt afectați de boli, in special obezitate. Iubita lui Selly, in scandal cu fanii. Oamenii au blamat-o pentru credința ea Tanara, studenta la Medicina,…

- Cristina Ich este foarte transparenta atunci cand vine vorba de viața sa și de fanii pe care ii are, motiv pentru care diva impartașește totul cu ei. Recent, pe Intagram, iubita lui Alex Pițurca a scos carnetul de note la inaintare și le-a demonstrata tuturor ce eleva model a fost, laudandu-se cu rezultatul…

- Cristina Ich are o cariera de succes in industria online și o familie de-a dreptul minunata. Frumoasa romanca a postat de curand o fotografie adorabila de cand era o fetița de cațiva ani.

- Cristina Ich, una dintre cele mai apreciate influencere din Romania, și-a anunțat desparțirea de fani intr-un mod terifiant. Iubita lui Alex Pițurca a izbucnit in lacrimi pe Instagram și a spus ca ceea ce a ajuns ea sa traiasca ”nu e viața”, ci e mai degraba ”pușcarie”.Cum și-a anunțat Cristina Ich…