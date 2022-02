Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul ofensiv danez Christian Eriksen a semnat un contract valabil pana in vara cu gruparea din prima liga engleza Brentford (locul 14), informeaza BBC. Eriksen nu a mai jucat de cand a suferit un stop cardiac in timpul meciului disputat de Danemarca impotriva Finlandei la Euro 2020,…

- Bulgarul Antoni Ivanov (26 de ani) s-a ciocnit cu Darius Olaru (23 de ani), in prelungirile primei reprize din Dinamo - FCSB, la scorul de 0-1, și a suferit un hematom urat la nivelul capului. Dinamo - FCSB este live AICI Antoni Ivanov a inceput derby-ul de pe banca de rezerve. Flavius Stoican a fost…

- Mijlocașul argentinian Juan Bautista Cascini (24 de ani) nu vrea sa ramana la Academica Clinceni și este dorit de mai multe formații din Liga 1. Rapid și Dinamo sunt pe lista. Cluburile din Liga 1 vor sa profite de situația de la Academica Clinceni. Ilfovenii mai au la dispoziție in acest moment doar…

- FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, in derby-ul rundei 20 din Liga 1. FCSB a inceput mai bine meciul si a deschis scorul in minutul 13. Rapid a echilibrat apoi jocul si a egalat in prelungirile primului act. Florin Tanase, din penalty, si Ianis Stoica, la ultima faza, au transat meciul in prelungiri!…

- Alexandru Buziuc (27 de ani), actualul atacant al celor de la Mioveni, a vorbit despre momentele dificile pe care le-a petrecut la fosta sa echipa, FCSB, din cauza patronului Gigi Becali. „E roman și imi place mie. Voi radeți, dar imi place mie de el. Radeți ca nu are nume, dar așa imi place. Buziuc…

- Autoritațile din Motru nu mai au locuri de veci in cimitirul municipal. In ultimele luni a fost nevoie de locuri noi de veci, ca urmare a numarului ridicat de decese ca urmare a coronavirusului și nu numai. Autoritațile locale s-au confruntat chiar cu aglomerarea capelei de la cimitir, din cauza numarului…