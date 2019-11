Stiri pe aceeasi tema

- INNA a primit multe comentarii laudative pe WhatsApp și in live-ul de pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania pentru cum a venit imbracata și ce uper look a adoptat pentru #MaratonulLuiNiculae 5, așa ca special pentru tine ți-am pregatit o galerie foto cu ea in toata slendoarea ???? Enjoy! Vezi toate…

- Alexia Eram a trecut pe la Maratonul lui Niculae, editia a 5-a! Alexia a acumulat 5 puncte din 5 la testul „Wall of Stars” și conduce in acest moment in clasament. Andrei Niculae va sta LIVE, ON AIR, 48 de ore, timp in care ii va avea alaturi pe Andreea Esca, Moise Guran, Ana Baniciu,... View Article

- Meciul dintre Poli Iași și CFR Cluj s-a jucat la Botoșani, insa a partida a oferit și imaginea zilei. Copiii de mingi prezenți pe marginea terenului au fost toți imbracați in tricoul lui Celtic Glasgow, singura echipa care a invins-o pe CFR Cluj in grupele Europa League, scor 2-0. De altfel, scoțienii…

- A fost o noua ediție a bursei locurilor de munca dezamagitoare pentru angajatorii care au venit la Slatina cu peste 500 locuri de munca. In final, 177 persoane aflate in cautarea unui loc de munca s-au inscris pentru a susține un interviu sau o proba de lucru. Aproape 600 au trecut, insa, prin fața…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la finalul negocierilor cu PNL ca a prezentat liberalilor un document cu 12 conditii in schimbul carora formatiunea sa va sustine guvernul Orban. Printre acestea e si formarea unui guvern monocolor, asadar PNL nu ar trebui sa coopteze PMP.

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a inscris golul prin care KS Cracovia a castigat pe terenul concitadinei Wisla, cu scorul de 1-0, duminica, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Sergiu Hanca a inscris in min. 73, fiind integralist in acest meci.

- Nao Hibino, locul 146 WTA, a câstigat, duminica, finala japoneza a turneului de categorie WTA International de la Hiroshima, dupa ce a întrecut-o în finala, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Misaki Doi, locul 107 WTA, scrie News.ro. Hibino, care a eliminat-o pe Mihaela Buzarnescu în…