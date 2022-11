Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca pareau foarte fericiți impreuna, s-au logodit in biserica și aveau nunta programata pentru anul viitor, iata ca va prezentam bomba serii: Raluca Dragoi s-ar fi desparțit de partenerul ei de viața, cel cu care avea o relație de mai mult timp și cu care visa la o familie. Pe adresa redacției…

- Doi politisti au reusit sa ii salveze viata unui barbat care se spanzurase. Asta face din ei doi eroi care au salvat o viata. Politia Romana a postat in acest sens un mesaj pe pagina de socializare: Toata lumea sa ii aplaude Stiti voi emoji ul acelahellip; copy paste de aici: Ei sunt Gabi si Alex, politisti…

- FOTO: Doi polițiști din Alba au salvat viața unui barbat din Cricau care voia sa-și puna capat zilelor Agent-șef principal Gabriel Neagu și agent Alexandru Vulturar de la Secția 1 Poliție Rurala Galda de Jos sunt polițiștii care, vineri dupa-amiaza, au salvat viața unui barbat in varsta de 63 de ani,…

- Autoritatile publice au reactionat cu viteza melcului intr-un caz semnalat de o organizatie neguvernamentala. Aceasta informase Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului depre situatia crunta a unei familii din Belcesti, in care mama si cei sase copii erau supusi abuzurilor unui…

- In urma unui accident avut la beție, viața unui barbat din Anglia a fost distrusa. Acesta și-a rupt ambele picioare dupa ce a intrat in stare de ebrietate intr-o piscina, ulterior luandu-și viața din cauza temerii de a nu ramane invalid pentru tot restul vieții.Barry Douglas, in varsta de 44 de ani,…

- Un barbat a fost gasit dupa opt zile de cautari in Valea Jiului, a notat Rador. Salvamontiștii au transmis ca niciodata nu au mai gasit o persoana in viața dupa atatea zile. Pentru cautari, echipele Salvamont din Straja si Uricani au folosit inclusiv caini specializati in gasirea urmelor, iar cercetarile…

- Soția unui pastor din Carolina de Nord, SUA, care a fost declarat in „moarte cerebrala” de catre medici, spune ca, in mod miraculos, soțul ei a inceput sa dea semne de activitate neurologica cu cateva minute inainte ca organele sa-i fie recoltate pentru a fi donate.

- Un barbat și-a dorit foarte mult sa devina tata, insa de fiecare data cand menționa ideea de copii, relațiile sale se incheiau. Realizand ca nu se poate baza pe nimeni pentru a-și indeplini aceasta dorința, Ryan Sciberras, in varsta de 32 de ani, a inițiat un proces de adopție in 2020, iar in 2021 a…