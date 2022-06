„Chişinăul cel de toate zilele”, miercuri la Casa Pogor Conferinta „Chisinaul cel de toate zilele", sustinuta Alexandru Corduneanu, organizator al Bienalei internationale „Identitatile Chisinaului" va avea loc miercuri, 15 iunie 2022, de la ora 16:00, in sala Studio J din cadrul Muzeului „Vasile Pogor" – Casa Junimii. Tematica principala a discutiei este protejarea patrimoniului cultural material si imaterial si particularitatile istorice ale orasului Chisinau, dobandite inca de acum 350 de ani. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile. Alexandru Corduneanu este absolvent al Institutului Politehnic din Chisinau, Facultatea de Electrofizica.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

