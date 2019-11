Chiriţoiu: Am fost propus de Ministerul de Externe pentru un…

Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost propus de Ministerul de Externe pentru un post in Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), insa acest lucru nu inseamna ca va parasi autoritatea de concurenta. "Este vorba despre un Consiliu de Administratie, adica o intalnire pe luna cel mult. Pot detine ambele functii, in paralel. Propunerea a fost facuta de Ministerul de Externe", a declarat, joi, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu. Un alt roman, Razvan Nicolescu, a fost numit pe 19 martie 2014 in functia…